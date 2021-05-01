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Владелец оружия из чешских складов поставил Украине "три корабля боеприпасов" - СМИ

Владелец оружия из чешских складов поставил Украине "три корабля боеприпасов" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 33408 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На складе боеприпасов в Врбетице (Чехия), который взорвался в 2014 году, хранилось оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева, который якобы поставил Украине "три корабля боеприпасов". Об этом говорится в расследовании, которое провели издание The Insider, Der Spigel и группа Bellingcat, информирует УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, после оглашения выводов чешского следствия о том, что диверсии в Врбетице были нацелены на вооружение, принадлежащих Гебреву и его компании EMCO, предприниматель заявил, что на момент взрывов он не планировал перемещать боеприпасы из чешских складов в Болгарию или экспортировать их на любой рынок, в частности в Украину или Сирию.

Эту информацию, в частности, подтвердили представители Imex - компании-оператора чешского состава. Однако расследование показало, что болгарская компания продавала боеприпасы Украине в конце 2014 года, и, по данным двух источников, которые в 2014 и 2015 годах были близки к украинским военным закупкам, сыграло решающую роль в повышении обороноспособности Украины во время российского вторжения.

По данным источников, EMCO была одной из двух компаний ЕС, которая производила современные боеприпасы, совместимые с оружием советских времен, особенно в диапазоне от 120 до 152 миллиметров. Одна из этих фирм "находилась под контролем России", а вторая - это компания EMCO Гебрева.

"Оружие на чешском составе вполне могло подойти для ВСУ Украины, поэтому у ГРУ были все основания полагать, что Гебрев планирует направить ее туда. Но у них мог быть и более масштабный план: как утверждали чешские власти (хотя и без предоставления доказательств), ГРУ планировало, что взрывчатка могла сдетонировать позже, когда боеприпасы будут переправлены на основной состав Гебрева в Болгарии. Возможно, они надеялись, что вместе с этими боеприпасами взорвут и другие", - говорится в расследовании.

Также отмечается, что для российского Главного управления разведки типичной практикой была торговля пригодными для Украины боеприпасами по завышенным ценам, чтобы они не достались украинцам.

"Источник также сообщил, что в Украину было поставлено три корабля с боеприпасами от EMCO, не уточнив, продавалось вооружение непосредственно или через посредника", - отмечается в материале.

В компании EMCO подтвердили расследователям, которые прямо или косвенно экспортировала боеприпасы в Украину в период с декабря 2014 по февраль 2015 году на основании контракта, подписанного 10 ноября 2014 года. При этом в компании заявили, что часть договорных обязательств не была реализована.

Расследователи также обратили внимание на то, что после взрывов в Врбетице сотрудники ГРУ дважды пытались отравить Гебрева нервно-паралитическим веществом "Новичок". В целом, согласно предварительным данным расследования, в подрывах чешских складов участвовали не менее шести оперативников с подразделения 29155 ГРУ.

Добавим

16 октября 2014 года на складе боеприпасов №16 произошел взрыв в Врбетице, в результате которого было уничтожено 58 тонн боеприпасов и погибли двое сотрудников Imex. Официально чешские власти считают причастными к взрыву двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии следствия, они представились потенциальными покупателями и попросили доступ к закрытому участку состава на период с 13 по 17 октября 2014 года.

17 апреля МИД Чехии заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже в пользу спецслужб РФ. Поводом для этого стало то, что, спецслужбы Чехии получили доказательства причастности офицеров российской Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления к взрывам боеприпасов в поселке Врбетице в октябре и декабре 2014 года.

За день, 18 апреля, Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персонами нон грата". Их обязали покинуть РФ до конца дня 19 апреля.

Чешская полиция объявила в розыск вероятных сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в октябре 2014 года приезжали в Прагу, а также в Злинский край, где расположен поселок Врбетице.

Чехия планирует выслать около 70 сотрудников посольства России в Праге, чем страна уравняет численность российского дипломатического представительства с чешским в Москве.

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