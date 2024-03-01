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Влада обіцяє замінити непрацюючі пільги захисникам України на нові державні послуги за потребами

Київ • УНН

 • 29451 перегляди

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів обіцяють замінити застарілі пільги для ветеранів новими державними послугами, орієнтованими на попит, щоб краще відповідати індивідуальним потребам.

Влада обіцяє замінити непрацюючі пільги захисникам України на нові державні послуги за потребами

У Раді обговорили засади новітньої ветеранської політики: важливість чіткого унормування статусів та єдиний підхід щодо надання послуг ветеранам та ветеранкам. Пообіцяли якісну підтримку захисників та захисниць України після демобілізації.

Про це передає УНН із посиланням на прес-службу апарату Верховної Ради України.

Деталі

1 березня 2024 року відбулося широке обговорення положень проекту Закону України "Про основні засади ветеранської політики в Україні", до якого долучились члени комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, представники міністерств, ветерани російсько-української війни, члени сімей загиблих.

На заході оголосили, що державна підтримка Захисників та Захисниць України після демобілізації має бути якісною та відповідати потребам людини.

Влада замінює непрацюючі та неадресні пільги на задоволення потреб. Заміна - це не тільки виплата коштів. Це надання нових державних послуг за потребами. Це визначення пріоритетів у потребах: перше - це життя та здоровʼя, друге - економічна незалежність

- повідомила Голова Комітету Галина Третьякова.

Крім того, на заході йшлося про наступне:

Важливість чіткого унормування статусів: ветерана афганської війни, сімей загиблих, членів сімей зниклих безвісти та ін.

Також звернулися до теми визначення статусу сучасних ветеранів та ветеранок.

Настав час перевірити усі пільги, зрозуміти, що ми можемо реально надати нашим Захисникам. Не має бути законів, в яких держава щось обіцяє надати, але по суті не надає. (..) Держава повинна надати Захиснику те, що вона декларує. Має надати просто, гідно, з повагою.

 – заявив Анатолій Остапенко, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів.

Звернули увагу на високий економічний потенціал ветеранів та ветеранок та розбудову можливостей для розвитку громадян після демобілізації.

Захисники та Захисниці України, які боронять державні кордони з 2014 року - зовсім молоде покоління, в яке ми повинні інвестувати. Ми обговорюємо ветеранське підприємництво

- наголосив член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Нагадаємо

Міністерство у справа ветеранів планує максимально оцифрувати всі ветеранські послуги, аби захисники України не бігали по кабінетах задля оформлення необхідних їм документів. 

Кабінет Міністрів схвалив використання державних коштів на безкоштовне зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій через медичні заклади, які є партнерами Служби охорони здоров'я України.

Київрада затвердила збільшення фінансування програми "Захисник Києва" до практично 5 мільярдів гривень.

Ігор Тележніков

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