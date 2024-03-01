Власть обещает заменить неработающие льготы защитникам Украины на новые государственные услуги по потребностям
Киев • УНН
В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обещают замену устаревших льгот для ветеранов новыми государственными услугами, ориентированными на спрос, чтобы лучше соответствовать индивидуальным потребностям.
В Раде обсудили основы новейшей ветеранской политики: важность четкого нормирования статусов и единый подход к предоставлению услуг ветеранам и ветеранкам. Пообещали качественную поддержку защитников и защитниц Украины после демобилизации.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады Украины.
Детали
1 марта 2024 года состоялось широкое обсуждение положений проекта Закона Украины "Об основных принципах ветеранской политики в Украине", к которому присоединились члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, представители министерств, ветераны российско-украинской войны, члены семей погибших.
На мероприятии объявили, что государственная поддержка Защитников и Защитниц Украины после демобилизации должна быть качественной и отвечать потребностям человека.
Власть заменяет неработающие и неадресные льготы на удовлетворение потребностей. Замена - это не только выплата средств. Это предоставление новых государственных услуг по потребностям. Это определение приоритетов в потребностях: первое - это жизнь и здоровье, второе - экономическая независимость
Кроме того, на мероприятии речь шла о следующем:
Важность четкого нормирования статусов: ветерана афганской войны, семей погибших, членов семей пропавших без вести и др.
Также обратились к теме определения статуса современных ветеранов и ветеранок.
Пришло время проверить все льготы, понять, что мы можем реально предоставить нашим Защитникам. Не должно быть законов, в которых государство что-то обещает предоставить, но по сути не предоставляет. (...) Государство должно предоставить Защитнику то, что оно декларирует. Должно предоставить просто, достойно, с уважением.
Обратили внимание на высокий экономический потенциал ветеранов и ветеранок и развитие возможностей для развития граждан после демобилизации.
Защитники и Защитницы Украины, которые защищают государственные границы с 2014 года - совсем молодое поколение, в которое мы должны инвестировать. Мы обсуждаем ветеранское предпринимательство
Напомним,
Министерство по делам ветеранов планирует максимально оцифровать все ветеранские услуги, чтобы защитники Украины не бегали по кабинетам для оформления необходимых им документов.
Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.
Киевсовет утвердил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до практически 5 миллиардов гривен.
Власть обещает заменить неработающие льготы защитникам Украины на новые государственные услуги по потребностям
В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обещают замену устаревших льгот для ветеранов новыми государственными услугами, ориентированными на спрос, чтобы лучше соответствовать индивидуальным потребностям.
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