Влада Киргизстану оголосила війну громадянському суспільству – росЗМІ

Російські журналісти вимагають звільнити співробітників ЗМІ, затриманих у Бішкеку. Медійники написали відкритого листа до влади Киргизстану. Про це пише УНН із посиланням на місцеві медіа.

Влада Киргизстану оголосила війну громадянському суспільству і вибрала як зброю репресії. І, звичайно, подібні репресії — демонстрація всім, хто вирішить займатися розслідувальною журналістикою в Киргизстані, що є теми, якими займатися не можна. — йдеться у зверненні російських журналістів.

Деталі

Лист із такою вимогою підписали 50 журналістів та редакторських колективів. Автори звернення заявили, що влада Киргизстану "розгорнула широкомасштабні репресії проти вільної журналістики".

Зазначається, що 15 січня в редакції порталу 24.kg відбулися обшуки за звинуваченням у "пропаганді війни". Наступного дня затримано 11 журналістів розслідувальних проектів. Їх заарештували за звинуваченням у закликах до масових заворушень.

Затримали силовики не лише журналістів, а й протестувальників.

Однак, точна кількість затриманих протестувальників невідома. За різними оцінками місцевих ЗМІ, силовики ув’язнили понад 20 людей.

За фактами заворушень Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтями про організацію та участь у масових заворушеннях (частини 1 та 2 статті 212 КК РФ) та застосування насильства щодо представника влади (частина 1 статті 318 КК РФ). У повідомленні Слідчого комітету РФ йдеться, що в соцмережах та месенджерах "з метою організації масових заворушень" було розміщено заклики вийти на протестні акції біля Баймацького районного суду..

Нагадаємо

У середу 17 січня, в Баймаку в республіці Башкортостан, що входить до складу рф, відбулися зіткнення протестувальників з поліцією біля будівлі суду, де сьогодні винесли вирок активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують в розпалюванні ненависті.

Зазначається, що перед оголошенням вироку активісту з телеграму пропали декільката спільнот, які висвітлювали події протесту.

Довідково

Фаїль Алсинов — відомий у Башкортостані активіст, колись керівник громадської організації "Башкорт", що 2020-го російська влада визнала екстремістською та заборонила. Зокрема, "Башкорт" захищав башкирську мову та виступав за більший вплив місцевих громад.

Торік у квітні Алсинов виступив проти незаконного видобутку золота в Приураллі, промисловість, що знищує сільськогосподарські землі регіону. Алсинов сказав, що ті, хто знищують природу в Башкортостані, потім повернуться по своїх домівках, а от у самих башкирів немає іншого дому. У своєму зверненні Алсинов використав словосполучення "кара халик", що буквально перекладається як "чорні народи". Хоча, у сучасній тюркській мові це слово вживають в значенні "народи", без додаткових прикметників.

Формально, саме за це словосполучення Алсинова засудили до чотирьох років колонії. Вирок суд у місті Баймак ухвалив 17 січня. Активіст, мовляв, принизив людську гідність групи осіб — жителів Кавказу та Середньої Азії. Скаргу на нього написав сам губернатор регіону Радій Хабіров, зазначивши, що той "протиставив башкирський народ" іншим народам росії.

Прибічники Алсинова вважають, що справа проти нього — це помста губернатора за події 2020-го. Тоді активісти зупинили розроблення содового виробництва на горі Куштау. Після кількамісячного протистояння з владою, яке Хабіров називав проплаченим, ця місцевість отримала статус території, що охороняється.