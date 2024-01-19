Влада Киргизстану оголосила війну громадянському суспільству – росЗМІ
Київ • УНН
Киргизстан звинувачують у придушенні вільної журналістики, проводячи обшуки та затримання співробітників ЗМІ за звинуваченнями у "пропаганді війни". 50 російських журналістів написали відкритого листа із закликом звільнити їх.
Російські журналісти вимагають звільнити співробітників ЗМІ, затриманих у Бішкеку. Медійники написали відкритого листа до влади Киргизстану. Про це пише УНН із посиланням на місцеві медіа.
Влада Киргизстану оголосила війну громадянському суспільству і вибрала як зброю репресії. І, звичайно, подібні репресії — демонстрація всім, хто вирішить займатися розслідувальною журналістикою в Киргизстані, що є теми, якими займатися не можна.
Деталі
Лист із такою вимогою підписали 50 журналістів та редакторських колективів. Автори звернення заявили, що влада Киргизстану "розгорнула широкомасштабні репресії проти вільної журналістики".
Зазначається, що 15 січня в редакції порталу 24.kg відбулися обшуки за звинуваченням у "пропаганді війни". Наступного дня затримано 11 журналістів розслідувальних проектів. Їх заарештували за звинуваченням у закликах до масових заворушень.
Затримали силовики не лише журналістів, а й протестувальників.
Однак, точна кількість затриманих протестувальників невідома. За різними оцінками місцевих ЗМІ, силовики ув’язнили понад 20 людей.
За фактами заворушень Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтями про організацію та участь у масових заворушеннях (частини 1 та 2 статті 212 КК РФ) та застосування насильства щодо представника влади (частина 1 статті 318 КК РФ). У повідомленні Слідчого комітету РФ йдеться, що в соцмережах та месенджерах "з метою організації масових заворушень" було розміщено заклики вийти на протестні акції біля Баймацького районного суду..
Нагадаємо
У середу 17 січня, в Баймаку в республіці Башкортостан, що входить до складу рф, відбулися зіткнення протестувальників з поліцією біля будівлі суду, де сьогодні винесли вирок активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують в розпалюванні ненависті.
Зазначається, що перед оголошенням вироку активісту з телеграму пропали декільката спільнот, які висвітлювали події протесту.
Довідково
Фаїль Алсинов — відомий у Башкортостані активіст, колись керівник громадської організації "Башкорт", що 2020-го російська влада визнала екстремістською та заборонила. Зокрема, "Башкорт" захищав башкирську мову та виступав за більший вплив місцевих громад.
Торік у квітні Алсинов виступив проти незаконного видобутку золота в Приураллі, промисловість, що знищує сільськогосподарські землі регіону. Алсинов сказав, що ті, хто знищують природу в Башкортостані, потім повернуться по своїх домівках, а от у самих башкирів немає іншого дому. У своєму зверненні Алсинов використав словосполучення "кара халик", що буквально перекладається як "чорні народи". Хоча, у сучасній тюркській мові це слово вживають в значенні "народи", без додаткових прикметників.
Формально, саме за це словосполучення Алсинова засудили до чотирьох років колонії. Вирок суд у місті Баймак ухвалив 17 січня. Активіст, мовляв, принизив людську гідність групи осіб — жителів Кавказу та Середньої Азії. Скаргу на нього написав сам губернатор регіону Радій Хабіров, зазначивши, що той "протиставив башкирський народ" іншим народам росії.
Прибічники Алсинова вважають, що справа проти нього — це помста губернатора за події 2020-го. Тоді активісти зупинили розроблення содового виробництва на горі Куштау. Після кількамісячного протистояння з владою, яке Хабіров називав проплаченим, ця місцевість отримала статус території, що охороняється.