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Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 22:31  •  9286 просмотра

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Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.

Российские журналисты требуют освободить сотрудников СМИ, задержанных в Бишкеке. Медийщики написали открытое письмо к властям Кыргызстана. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные медиа.

Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу и выбрали в качестве оружия репрессии. И, конечно, подобные репрессии - демонстрация всем, кто решит заниматься расследовательской журналистикой в Кыргызстане, что есть темы, которыми заниматься нельзя. 

 - говорится в обращении российских журналистов.

Детали

Письмо с таким требованием подписали 50 журналистов и редакторских коллективов. Авторы обращения заявили, что власти Кыргызстана "развернули широкомасштабные репрессии против свободной журналистики".

Отмечается, что 15 января в редакции портала 24.kg прошли обыски по обвинению в "пропаганде войны". На следующий день задержаны 11 журналистов расследовательских проектов. Их арестовали по обвинению в призывах к массовым беспорядкам.

Задержали силовики не только журналистов, но и протестующих.

Однако, точное количество задержанных протестующих неизвестно. По разным оценкам местных СМИ, силовики посадили более 20 человек.

По фактам беспорядков Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). В сообщении Следственного комитета РФ говорится, что в соцсетях и мессенджерах "с целью организации массовых беспорядков" были размещены призывы выйти на протестные акции возле Баймакского районного суда.

Напомним

В среду 17 января, в Баймаке в республике Башкортостан, входящей в состав рф, произошли столкновения протестующих с полицией у здания суда, где сегодня вынесли приговор активисту Фаилю Алсинову, которого обвиняют в разжигании ненависти. 

Отмечается, что перед оглашением приговора активисту из телеграмма пропали несколько сообществ, которые освещали события протеста.

Справочно

Фаиль Алсинов - известный в Башкортостане активист, некогда руководитель общественной организации "Башкорт", которую в 2020-м российские власти признали экстремистской и запретили. В частности, "Башкорт" защищал башкирский язык и выступал за большее влияние местных общин.

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В апреле прошлого года Алсинов выступил против незаконной добычи золота в Приуралье, промышленности, уничтожающей сельскохозяйственные земли региона. Алсинов сказал, что те, кто уничтожают природу в Башкортостане, потом вернутся по своим домам, а вот у самих башкиров нет другого дома. В своем обращении Алсынов использовал словосочетание "кара халик", что буквально переводится как "черные народы". Хотя, в современном тюркском языке это слово употребляют в значении "народы", без дополнительных прилагательных.

Формально, именно за это словосочетание Алсинова приговорили к четырем годам колонии. Приговор суд в городе Баймак вынес 17 января. Активист, мол, унизил человеческое достоинство группы лиц - жителей Кавказа и Средней Азии. Жалобу на него написал сам губернатор региона Радий Хабиров, отметив, что тот "противопоставил башкирский народ" другим народам России.  

Сторонники Алсинова считают, что дело против него - это месть губернатора за события 2020-го. Тогда активисты остановили разработку содового производства на горе Куштау. После многомесячного противостояния с властями, которое Хабиров называл проплаченным, эта местность получила статус охраняемой территории. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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