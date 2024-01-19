Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ
Киев • УНН
Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.
Российские журналисты требуют освободить сотрудников СМИ, задержанных в Бишкеке. Медийщики написали открытое письмо к властям Кыргызстана. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные медиа.
Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу и выбрали в качестве оружия репрессии. И, конечно, подобные репрессии - демонстрация всем, кто решит заниматься расследовательской журналистикой в Кыргызстане, что есть темы, которыми заниматься нельзя.
Детали
Письмо с таким требованием подписали 50 журналистов и редакторских коллективов. Авторы обращения заявили, что власти Кыргызстана "развернули широкомасштабные репрессии против свободной журналистики".
Отмечается, что 15 января в редакции портала 24.kg прошли обыски по обвинению в "пропаганде войны". На следующий день задержаны 11 журналистов расследовательских проектов. Их арестовали по обвинению в призывах к массовым беспорядкам.
Задержали силовики не только журналистов, но и протестующих.
Однако, точное количество задержанных протестующих неизвестно. По разным оценкам местных СМИ, силовики посадили более 20 человек.
По фактам беспорядков Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). В сообщении Следственного комитета РФ говорится, что в соцсетях и мессенджерах "с целью организации массовых беспорядков" были размещены призывы выйти на протестные акции возле Баймакского районного суда.
Напомним
В среду 17 января, в Баймаке в республике Башкортостан, входящей в состав рф, произошли столкновения протестующих с полицией у здания суда, где сегодня вынесли приговор активисту Фаилю Алсинову, которого обвиняют в разжигании ненависти.
Отмечается, что перед оглашением приговора активисту из телеграмма пропали несколько сообществ, которые освещали события протеста.
Справочно
Фаиль Алсинов - известный в Башкортостане активист, некогда руководитель общественной организации "Башкорт", которую в 2020-м российские власти признали экстремистской и запретили. В частности, "Башкорт" защищал башкирский язык и выступал за большее влияние местных общин.
В апреле прошлого года Алсинов выступил против незаконной добычи золота в Приуралье, промышленности, уничтожающей сельскохозяйственные земли региона. Алсинов сказал, что те, кто уничтожают природу в Башкортостане, потом вернутся по своим домам, а вот у самих башкиров нет другого дома. В своем обращении Алсынов использовал словосочетание "кара халик", что буквально переводится как "черные народы". Хотя, в современном тюркском языке это слово употребляют в значении "народы", без дополнительных прилагательных.
Формально, именно за это словосочетание Алсинова приговорили к четырем годам колонии. Приговор суд в городе Баймак вынес 17 января. Активист, мол, унизил человеческое достоинство группы лиц - жителей Кавказа и Средней Азии. Жалобу на него написал сам губернатор региона Радий Хабиров, отметив, что тот "противопоставил башкирский народ" другим народам России.
Сторонники Алсинова считают, что дело против него - это месть губернатора за события 2020-го. Тогда активисты остановили разработку содового производства на горе Куштау. После многомесячного противостояния с властями, которое Хабиров называл проплаченным, эта местность получила статус охраняемой территории.
Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ
Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.
Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности
Компания Saab получила заказ от Шведского агентства оборонных закупок на производство систем противовоздушной обороны MSHORAD.
Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу
Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).
К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность" после военных конфликтов между двумя странами. В ООН подчеркнули, что любые вопросы безопасности должны решаться мирным путем через диалог и сотрудничество.
"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины
Президент Джо Байден предупредил конгрессменов-республиканцев о потенциальных угрозах для США и их союзников, если не будет одобрен дополнительный пакет помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.
Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму
По информации партизан, ракетный комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия.
Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ
Правительство Румынии объявило о мерах в ответ на протесты фермеров и водителей грузовиков против высоких затрат на ведение бизнеса. Среди них - компенсация убытков, вызванных конфликтом в Украине, и изменения в правила автомобильных перевозок.
Дело Гринкевичей: суд арестовал одного из фигурантов
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для фигуранта дела Гринкевичей с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.
Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress
Как сообщается, Россия применила противокорабельную ракету P-35 из 60-х годов для удара по Украине, что стало первым известным случаем использования этой ракеты, сообщает Defense Express.
На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны
Во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны. Спасатели собрали опасное вещество, а на цистерну наложили бандаж.