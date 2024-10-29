Влада Броварів продовжує підтримувати ОСББ у забезпеченні резервного електропостачання

Виконавчий комітет Броварів ухвалив рішення про фінансування ще трьох ОСББ у межах Програми часткової компенсації витрат на закупівлю незалежних джерел електроенергії. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"ТОВ "Комфорт-Т", ОСББ "КУПАВА 2-Б" та ТОВ "Житло Уют Сервіс" отримали по 50 тисяч гривень компенсації за придбання дизельних генераторів та гібридного інвертора", - повідомив Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з початку року компенсацію отримали вже 15 об’єктів на загальну суму понад 676,8 тисяч гривень.

Ігор Сапожко нагадав, що для отримання компенсації ініціативній групі багатоквартирного будинку потрібно подати заявку до управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Сума відшкодування складає не більше 50% вартості і не повинна перевищувати 50 тисяч гривень за одиницю.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що розгляд заявок та виплата коштів по Броварській міській програмі часткової компенсації вартості електрогенераторів для багатоквартирних будинків відбувається достатньо швидко і без зайвої бюрократії.

Нагадаємо

Раніше мер Броварів спростував дописи у соцмережах про те, що програма компенсацій вартості електрогенераторів для багатоквартирних будинків нібито не працює. Закликав ОСББ та ЖБК більш активно до неї залучатися, щоб підготуватися до зими.

"Відповідна програма діє у нашому місті з кінця 2022 року, і до неї долучилися вже близько тридцяти броварських ОСББ та ЖБК, деякі неодноразово. На компенсації місто виділило майже два мільйони гривень. Для того, щоб отримати компенсацію за встановлений генератор, керівництво ОСББ або ЖБК має звернутися до міського Управління житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Заявку розглядає комісія, визначає суму компенсації та виносить рішення за засідання виконкому. Хочу закликати усіх мешканців багатоквартирних будинків бути активними, і долучатися до цієї програми, щоб не залежати від відключень світла", - зазначив Сапожко.