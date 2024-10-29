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Власти Броваров продолжают поддерживать ОСМД в обеспечении резервного электроснабжения

Власти Броваров продолжают поддерживать ОСМД в обеспечении резервного электроснабжения

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13:55 • 1659 просмотра

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Исполком Броваров одобрил компенсацию трем ОСМД по 50 тысяч гривен на приобретение генераторов. С начала года 15 объектов уже получили более 676,8 тысяч гривен компенсации.

Исполнительный комитет Броваров принял решение о финансировании еще трех ОСМД в рамках Программы частичной компенсации затрат на закупку независимых источников электроэнергии. Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"ООО "Комфорт-Т", ОСМД "КУПАВА 2-Б" и ООО "Жилье Уют Сервис" получили по 50 тысяч гривен компенсации за приобретение дизельных генераторов и гибридного инвертора", - сообщил Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала года компенсацию получили уже 15 объектов на общую сумму более 676,8 тысяч гривен. 

Игорь Сапожко напомнил, что для получения компенсации  инициативной группе многоквартирного дома нужно подать заявку в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта.  Сумма возмещения составляет не более 50% стоимости и не должна превышать 50 тысяч гривен за единицу.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что рассмотрение заявок и выплата средств по Броварской городской программе частичной компенсации стоимости электрогенераторов для многоквартирных домов происходит достаточно быстро и без лишней бюрократии. 

Напомним

Ранее мэр Броваров опроверг сообщения в соцсетях о том, что программа компенсаций стоимости электрогенераторов для многоквартирных домов якобы не работает. Призвал ОСМД и ЖСК более активно к ней привлекаться, чтобы подготовиться к зиме. 

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор, руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома. Хочу призвать всех жителей многоквартирных домов быть активными, и участвовать в этой программе, чтобы не зависеть от отключений света", - отметил Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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