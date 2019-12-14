Визначився третій півфіналіст Клубного чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Футболісти ФК “Аль-Хіляль” із Саудівської Аравії провели протистояння із туніським “Есперансом” в рамках 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу, інформує кореспондент УНН.
Героєм баталії став французький форвард Бафетімбі Гоміс, який з’явився на полі на 65 хвилині і забив єдиний м’яч у зустрічі на 73 хвилині. Француз отримав м’яч, перкинув його через захисника та відправив його під штангу воріт — 1:0.
Примітно, що тренером “Аль-Хіляля” є син Мірчі Луческу — Разван.
У півфіналі “Аль-Хіляль” зустрінеться із бразильським “Фламенго”, який розпочне турнір саме з півфіналу.
Зауважимо, що англійський “Ліверпуль” почне виступ з півфінальній стадії, його суперником стане переможець матчу “Монтеррей” — “Аль-Садд”.