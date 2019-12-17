Визначилась найкраща тенісистка сезону України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Федерація тенісу України провела традиційний передноворічний Гала-Вечір, присвячений підсумкам сезону, що минув. Про це повідомляє ФТУ, передає УНН.
У номінації кращий гравець року перемогу віддано другій ракетці України Даяні Ястремській. “Юніор року” отримала Дар’я Снігур. Команда року — збірна юнаків до 16 років.
Примітно, в сезоні, що завершився, друга ракетка України Даяна Ястремська виграла 2 титули WTA і досягла 22-го місця світової класифікації. В активі Снігур рекорд кар’єри в WTA — 237 місце.
Нагадаємо, що п’ятеро українок змагатимуться на “AUS Open”.