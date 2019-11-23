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Військового, який врятував собаку від живодера, нагородили у МВС

Військового, який врятував собаку від живодера, нагородили у МВС

Київ • УНН

 • 21996 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ нагородило військовослужбовця та його дружину, що врятували собаку від живодера у Хмельницькій області, передає кореспондент УНН.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив військовослужбовця та його дружину, що не дали чоловікові в Хмельницькій області тягнути за автомобілем собаку на ланцюзі. Відтак, військовий Олександр був нагороджений відзнакою та наручним пам’ятним годинником.

"За сумлінне виконання службових обов’язків, високу громадську позицію та активну участь в наданні допомоги при забезпеченні публічної безпеки та правопорядку, наказом міністра внутрішніх справ нагороджено відзнакою, годинником наручним" - йдеться у відзнаці.

Сам військовослужбовець пригадує - їхав з дружиною, побачив авто, яке тягнуло прив’язану на ланцюзі собаку дорогою, подружжя відразу розвернулося в напрямку авто живодера, догнало його, визволило собаку і викликало поліцію.

"Я побачив силует тварини, яка волочеться на мотузку, побачив, що це є собака. Негайно розвернувшись, почав наздоганяти порушника. Шкода тварину, так люди нормальні не поступають. Він вийшов, я перш за все почав відв’язувати собаку від ланцюга. Знаю, що хазяйка знайшлася нова", - розповів Олександр.

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Він не вважає свій вчинок героїчним, скромно каже, що так вчинив би кожен.

"Та який я герой. Це поступок нормальної людини. Я думаю, будь-яка людина, що хвилюється за долю тварини, має так вчинити", - додав військовий.

Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже - хмельницький живодер понесе кримінальну відповідальність в будь-якому разі.

"Рівень відповідальності чоловіка буде кваліфікувати прокуратура. Якщо прокуратура визнає, що це було особливо жорстоке поводження з твариною, він отримає реальний кримінальний термін. Кримінальність буде все одно", - зазначив Антон Геращенко.

Заступник міністра додає - таке поводження цілком жорстоке, і людина має відповідати перед законом за це. Водночас в міністерстві закликали усіх бути небайдужими в таких ситуаціях.

"Ми будемо нагороджувати усіх, хто запобігатиме жорстокому поводженню з тваринами", - додав Антон Геращенко.

Нагадаємо, 17 листопада у селі Кузьмин Хмельницької області собака на прізвисько Барсик став жертвою жорстокого поводження – слідством встановлено, що чоловік на залізному ланцюгу тягнув собаку за автомобілем. Після того, як підозрюваний протяг собаку не менше ніж півтора кілометри, його змусив зупинитися випадковий свідок.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) і кваліфіковано за частиною 3 цієї статті, тобто "з особливою жорстокістю". Підозрюваним у справі виступає директор Хмельницького державного архіву Володимир Байдич.

Згодом собака опинився у руках волонтерів у Хмельницькому. Після перебування у волонтерів Барсика направили спочатку до кінологічного центру поліції у Хмельницькому, а потім 20 листопада перевезено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз для встановлення тяжкості отриманих ним травм. Напередодні Барсик повернувся з Харкова після проведення експертизи.

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