Военного, спасшего собаку от живодера, наградили в МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил военнослужащего и его жену, не давшим мужчине в Хмельницкой области тянуть за автомобилем собаку на цепи. Так, военный Александр был награжден отличием и наручными памятным часами.

"За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокую гражданскую позицию и активное участие в оказании помощи при обеспечении общественной безопасности и правопорядка, приказом министра внутренних дел награжден отличием, часами наручными", - говорится в отличии.

Сам военнослужащий вспоминает - ехал с женой, увидел авто, которое тянуло привязанную на цепи собаку дорогой, супруги сразу развернулось в направлении автомобиля живодера, догнали его, освободили собаку и вызвали полицию.

"Я увидел силуэт животного, которое волоклось на веревке, увидел, что это собака. Немедленно развернувшись, начал догонять нарушителя. Жаль животное, так люди нормальные не поступают. Он вышел, я прежде всего начал отвязывать собаку от цепи. Знаю, что хозяйка нашлась новая", - рассказал Александр.

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Он не считает свой поступок героическим, скромно говорит, что так поступил бы каждый.

"Да какой я герой. Это поступок нормального человека. Я думаю, любой человек, который волнуется за судьбу животного, должен так поступить", - добавил военный.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко говорит - хмельницкий живодер понесет уголовную ответственность в любом случае.

"Уровень ответственности мужчины будет квалифицировать прокуратура. Если прокуратура признает, что это было особенно жестокое обращение с животным, он получит реальный уголовный срок. Уголовность будет все равно", - отметил Антон Геращенко.

Заместитель министра добавляет - такое поведение вполне жестокое, и мужчина должен отвечать перед законом за это. В то же время в министерстве призвали всех быть неравнодушными в таких ситуациях.

"Мы будем награждать всех, кто предотвратит жестокое обращение с животными", - добавил Антон Геращенко.

Напомним, 17 ноября в селе Кузьмин Хмельницкой области собака по кличке Барсик стал жертвой жестокого обращения - следствием установлено, что мужчина на железной цепи тянул собаку за автомобилем. После того, как подозреваемый протянул собаку не менее полутора километров, его заставил остановиться случайный свидетель.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) и квалифицировано по части 3 настоящей статьи, то есть "с особой жестокостью". Подозреваемым по делу выступает директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич.

После этого собака оказалась в руках волонтеров в Хмельницком. После пребывания у волонтеров Барсика направили сначала в кинологический центр полиции в Хмельницком, а затем 20 ноября перевезли в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для установления тяжести полученных им травм. Накануне Барсик вернулся из Харькова после проведения экспертизы.