Вітряно і до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На більшості території України сьогодні істотних опадів не очікується, у північних, місцями в центральних областях та в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень підніматиметься до 13 градусів тепла. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, передає УНН.
За даними синоптиків, 29 грудня хмарно. У північних, місцями в центральних областях та в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг (в горах вночі помірний сніг), на решті території без істотних опадів.
У східних та північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
Температура вдень від 1° морозу до 9° тепла; на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті 8-13° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.