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Ветрено и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 12269 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На большинстве территории Украины сегодня существенных осадков не ожидается, в северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем будет подниматься до 13 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передает УНН.

Ветрено и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, 29 декабря облачно. В северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег (в горах ночью умеренный снег), на остальной территории без существенных осадков.

В восточных и северо-восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура днем от 1° мороза до 9° тепла; на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье 8-13° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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