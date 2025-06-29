Вітряно і волого: якою буде погода в Україні в неділю

У неділю, 29 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, ... вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень 21-26°, на Закарпатті до 29° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очкується. Температура повітря - 23-25°.

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