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Ветрено и влажно: какой будет погода в Украине в воскресенье

Киев • УНН

 • 566 просмотра

29 июня в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди в западных областях и на Левобережье, на остальной территории без осадков.

Ветрено и влажно: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 29 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях и на Левобережье ожидаются небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ... днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 21-26°, на Закарпатье до 29°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 23-25°.

Международный день грязи и Всемирный день тропиков: что еще отмечают 29 июня29.06.25, 06:27 • 966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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