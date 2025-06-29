Ветрено и влажно: какой будет погода в Украине в воскресенье

В воскресенье, 29 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в западных областях и на Левобережье ожидаются небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ... днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с. Температура ... днем 21-26°, на Закарпатье до 29° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 23-25°.

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