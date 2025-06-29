Международный день грязи и Всемирный день тропиков: что еще отмечают 29 июня

Сегодня, 29 июня, в мире отмечают Международный день грязи и Всемирный день тропиков. Также христиане чтят верховных апостолов Петра и Павла, пишет УНН.

Международный день грязи

Это всемирный праздник летних развлечений, детства и радости, который поощряет детей и взрослых получать удовольствие от игр в грязи. Это необычное событие имеет целью восстановить связь людей с природой, способствовать творчеству и чувству приключений через акт загрязнения.

Всемирный день тропиков

Тропики занимают 40% всей нашей планеты. Они являются домом для 80% живых существ – растений и животных. На этой территории проживает более 800 млн человек. Примерно 20% жителей этого пояса не имеют доступа к питьевой воде, а треть людей сталкивается с трудностями, связанными с получением электроэнергии. Цель этого дня заключается в обращении внимания на проблемы, связанные с тропиками, которые требуют немедленного решения.

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Всемирный день склеродермии

Склеродермия - это редкое хроническое аутоиммунное заболевание. Оно характеризуется уплотнением и утолщением соединительной ткани, в частности кожи. Также может поражать внутренние органы. Этот день привлекает внимание мировой общественности, акцентируя важность ранней диагностики, эффективного лечения и научных исследований.

День молодежных и детских общественных организаций Украины

Этот день был введен указом главы Президента Украины Виктора Ющенко для того, чтобы регламентировать и защищать деятельность таких объединений.

Святых верховных апостолов Петра и Павла

Праздник Петра и Павла является одним из важнейших праздников в христианстве. Апостолы Петр и Павел считаются одними из самых выдающихся проповедников христианства. Апостол Петр был рыбаком, которого Иисус призвал стать "ловцом людей". Он стал одним из ближайших учеников Христа, на котором Сын Божий "построил свою Церковь". Апостол Павел был сначала преследователем христиан, но после встречи с Иисусом стал одним из самых влиятельных проповедников христианства.

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