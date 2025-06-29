Міжнародний день бруду і Всесвітній день тропіків: що ще відзначають 29 червня

Сьогодні, 29 червня, у світі відзначають Міжнародний день бруду і Всесвітній день тропіків. Також християни вшановують верховних апостолів Петра і Павла, пише УНН.

Міжнародний день бруду

Це всесвітнє свято літніх розваг, дитинства та радості, яке заохочує дітей і дорослих отримати задоволення від ігор у багнюці. Ця незвичайна подія має на меті відновити зв’язок людей із природою, сприяти творчості та почуттю пригод через акт забруднення.

Всесвітній день тропіків

Тропіки займають 40% всієї нашої планети. Вони є домівкою для 80% живих істот – рослин і тварин. На цій території проживає понад 800 млн людей. Приблизно 20% мешканців цього поясу не мають доступу до питної води, а третина людей стикається із труднощами, пов’язаними з отриманням електроенергії. Мета цього дня полягає у зверненні уваги на проблеми, пов’язані із тропіками, які потребують негайного вирішення.

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Всесвітній день склеродермії

Склеродермія - це рідкісне хронічне аутоімунне захворювання. Воно характеризується ущільненням та потовщенням сполучної тканини, зокрема шкіри. Також може вражати внутрішні органи. Цей день привертає увагу світової громадськості, акцентуючи важливість ранньої діагностики, ефективного лікування та наукових досліджень.

День молодіжних і дитячих громадських організацій України

Цей день було запроваджено указом глави Президента України Віктора Ющенка для того, щоб регламентувати та захищати діяльність таких об’єднань.

Святих верховних апостолів Петра і Павла

Свято Петра і Павла є одним з найважливіших свят у християнстві. Апостоли Петро і Павло вважаються одними з найвидатніших проповідників християнства. Апостол Петро був рибалкою, якого Ісус покликав стати "ловцем людей". Він став одним з найближчих учнів Христа, на якому Син Божий "збудував свою Церкву". Апостол Павло був спочатку переслідувачем християн, але після зустрічі з Ісусом став одним з найвпливовіших проповідників християнства.

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