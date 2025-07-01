“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні

Поки у Парижі +38 градусів, у Києві +21. Завтра, 2 липня, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря – очікується +19-29 градусів. Опадів не прогнозується. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

За інформацією Діденко, поки Західну Європи кусає люта спека, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря, очікується у нас завтра +24+29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19+23 градуси.

Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.

Вітер залишається рвучким. Мені це вже писати набридло, а як йому дути вже ледь не місяць - не знаю. Напрямок - західний, північно-західний

У Києві 2-го липня без істотних опадів.

Вітер північно-західний, нема цензурних слів - із часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів. Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів