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“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
15:40 • 3408 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
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“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні

Київ • УНН

 • 3182 перегляди

2 липня Україна очікує комфортну температуру повітря +19-29 градусів без опадів. У Києві температура становитиме близько +24 градусів, прогнозуються лише окремі грозові дощі на Лівобережжі.

“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні

Поки у Парижі +38 градусів, у Києві +21. Завтра, 2 липня, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря – очікується +19-29 градусів. Опадів не прогнозується. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

За інформацією Діденко, поки Західну Європи кусає люта спека, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря, очікується у нас завтра +24+29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19+23 градуси.

Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.

Вітер залишається рвучким. Мені це вже писати набридло, а як йому дути вже ледь не місяць - не знаю. Напрямок - західний, північно-західний

 - додала синоптикиня.

У Києві 2-го липня без істотних опадів.

Вітер північно-західний, нема цензурних слів - із часом штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується близько +24 градусів. Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів 

- написала Діденко.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спростовує чутки про аномальну спеку в Україні, заявляючи, що 3-5 липня температура підніметься до +28-32 градусів, а з 9 липня очікується повернення до помірних показників. У Києві спека протримається 3-4 липня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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