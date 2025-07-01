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"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
15:40 • 1239 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
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"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине

Киев • УНН

 • 908 просмотра

2 июля Украина ожидает комфортную температуру воздуха +19-29 градусов без осадков. В Киеве температура составит около +24 градусов, прогнозируются лишь отдельные грозовые дожди на Левобережье.

"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине

Пока в Париже +38 градусов, в Киеве +21. Завтра, 2 июля, Украина будет находиться в комфортной температуре воздуха – ожидается +19-29 градусов. Осадков не прогнозируется. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

По информации Диденко, пока Западную Европу кусает сильная жара, Украина будет находиться в комфортной температуре воздуха, ожидается у нас завтра +24+29 градусов, только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет ощутимо свежее, +19+23 градуса.

Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей.

Ветер остается порывистым. Мне это уже писать надоело, а как ему дуть уже чуть ли не месяц - не знаю. Направление - западное, северо-западное

 - добавила синоптик.

В Киеве 2 июля без существенных осадков.

Ветер северо-западный, нет цензурных слов - со временем штормовыми порывами. Температура воздуха в течение дня ожидается около +24 градусов. В дальнейшем жара подсунется ближе, лето примет стандартную форму. Но с размытыми контурами, то есть, и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов 

- написала Диденко.

Напомним, синоптик Наталья Диденко опровергает слухи об аномальной жаре в Украине, заявляя, что 3-5 июля температура поднимется до +28-32 градусов, а с 9 июля ожидается возвращение к умеренным показателям. В Киеве жара продержится 3-4 июля.

Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
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Украина
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