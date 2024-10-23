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Вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує Україну: заступник речника Держдепу прокоментував заяву посадовців Південної Кореї

Київ • УНН

 • 62724 перегляди

Заступник речника Держдепу США прокоментував можливу допомогу Південної Кореї Україні. Він підкреслив, що США вітають дії будь-якої країни на підтримку України, але Південна Корея має сама висловити свою позицію.

Вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує Україну: заступник речника Держдепу прокоментував заяву посадовців Південної Кореї

Підтримка України іншими країнами щодо справи захисту суверенітету у боротьбі з рф, "звичайно", вітається зі сторони США, заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, але зазначив, що Республіка Корея може висловити свою позицію.

Пише УНН із посиланням на VOA.

Ми, звичайно, вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує наших українських партнерів, які продовжують захищати свою територіальну цілісність і суверенітет

 – зазначив Пател.

Представник Держдепартаменту США відкинув припущення про те, що Сполучені Штати сумніваються в достовірності звітів південнокорейської розвідки.

Посадовець також підкреслив, що "надав би Республіці Корея можливість самій висловитися щодо її безпекової допомоги Україні".

Патель пояснив, що американським службам ще потрібен час, перш ніж вони зможуть прокоментувати питання взаємодії військових сил рф та кндр.

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 "У Сполучених Штатів є власні процедури та наші власні оцінки, які ми повинні зробити, перш ніж ми зможемо публічно заявити, що ми щось бачимо, оскільки це стосується певної сфери політики", сказав представник Держдепартаменту США.

"Ми продовжимо працювати з нашими союзниками та партнерами для зміцнення української оборони", – наголосив заступник речника Держдепу.

В середу Сполучені Штати повідомили, що північна корея направила війська в росію, , - це стало першим публічним підтвердженням кроку.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалися можливі заходи у відповідь на відправку північнокорейських військ, Патель вважав за краще утриматися від коментарів. Якщо це підтвердиться, пояснив посадовець, тоді таке розгортання на підтримку росії буде "неймовірно небезпечним".

Нагадаємо

Південна Корея розглядає можливість щодо відправки військових в Україну через дії кндр.

Північна Корея пригрозила США "жорсткішою військовою протидією"17.11.22, 15:38 • 302278 переглядiв

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