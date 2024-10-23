Приветствуем действия любой страны, поддерживающей Украину: заместитель спикера Госдепа прокомментировал заявление чиновников Южной Кореи
Киев • УНН
Заместитель спикера Госдепа США прокомментировал возможную помощь Южной Кореи Украине. Он подчеркнул, что США приветствуют действия любой страны в поддержку Украины, но Южная Корея должна сама выразить свою позицию.
Поддержка Украины другими странами в деле защиты суверенитета в борьбе с РФ, «конечно», приветствуется со стороны США, заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Пател, но отметил, что Республика Корея может выразить свою позицию.
Пишет УНН с ссылкой на VOA.
Мы, конечно, приветствуем действия любой страны, поддерживающей наших украинских партнеров, которые продолжают защищать свою территориальную целостность и суверенитет
Представитель Госдепартамента США отверг предположение о том, что Соединенные Штаты сомневаются в достоверности отчетов южнокорейской разведки.
Чиновник также подчеркнул, что «предоставил бы Республике Корея возможность самой высказаться относительно ее помощи по безопасности Украине».
Патель объяснил, что американским службам еще нужно время, прежде чем они смогут прокомментировать вопрос взаимодействия военных сил РФ и КНДР.
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«У Соединенных Штатов есть собственные процедуры и наши собственные оценки, которые мы должны сделать, прежде чем мы сможем публично заявить, что мы что-то видим, поскольку это касается определенной сферы политики», сказал представитель Госдепартамента США.
«Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами для укрепления украинской обороны», - подчеркнул заместитель спикера Госдепа.
В среду Соединенные Штаты сообщили, что северная корея направила войска в Россию, - это стало первым публичным подтверждением шага.
Отвечая на вопрос, обсуждались ли возможные ответные меры на отправку северокорейских войск, Патель предпочел воздержаться от комментариев. Если это подтвердится, пояснил чиновник, тогда такое развертывание в поддержку России будет «невероятно опасным».
Напомним,
Южная Корея рассматривает возможность по отправке военных в Украину из-за действий кндр.
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