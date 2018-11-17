Вірменська церква має опосередкований стосунок до питання Томосу - Зоря
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вірменська церква належить не до помісних православних церков, а до давніх східних церков, і, відповідно, до питання Томосу для України, канонів православної церкви, має лише опосередкований стосунок. Так речник Київської патріархії Євстратій Зоря у Facebook відреагував на виступ католікоса всіх вірмен Гарегіна II у Новосибірську, а також реакцію на його висловлювання в ЗМІ, передає УНН.
"Де в цитаті католикоса хоч щось про Томос? Я вже не кажу про те, що Вірменська церква належить не до числа помісних православних церков, а до числа давніх східних церков, і, відповідно, до питання Томосу, канонів православної церкви, тощо - має лише опосередковане відношення", - зазначив він.
Нагадаємо, католікос всіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II, відповідаючи на запитання, чи визнає Вірменська апостольська церква Об'єднавчий собор щодо створення єдиної помісної Української православної церкви і обрання її предстоятеля, заявив, що Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності, і у зв'язку з цим ніколи не може вітати кроки, які спрямовані на поділ, розчленування церкви.
Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об'єднавчий собор, на якому буде вирішуватися питання створення УПЦ, повинен відбудуться 22 листопада.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду у Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Української православної церкви.
Відзначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще потрібно провести собор з участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо створення єдиної помісної УПЦ і обрання предстоятеля, а потім - отримання Томосу про автокефалію як документа.