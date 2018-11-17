Вірменська церква має опосередкований стосунок до питання Томосу - Зоря

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вірменська церква належить не до помісних православних церков, а до давніх східних церков, і, відповідно, до питання Томосу для України, канонів православної церкви, має лише опосередкований стосунок. Так речник Київської патріархії Євстратій Зоря у Facebook відреагував на виступ католікоса всіх вірмен Гарегіна II у Новосибірську, а також реакцію на його висловлювання в ЗМІ, передає УНН.