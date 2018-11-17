Армянская церковь имеет опосредованное отношение к вопросу Томоса - Зоря
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Армянская церковь относится не к поместным православным церквям, а к древним восточным церквям, и, соответственно, к вопросу Томоса для Украины, канонов православной церкви, имеет лишь опосредованное отношение. Так пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря в Facebook отреагировал на выступление католикоса всех армян Гарегина II в Новосибирске, а также реакцию на его высказывания в СМИ, передает УНН.
"Где в цитате католикоса хоть что-то о Томосе? Я уже не говорю о том, что Армянская церковь принадлежит не к числу поместных православных церквей, а к числу древних восточных церквей, и, соответственно, к вопросу Томоса, канонов православной церкви и т.д. - имеет только опосредованное отношение", - отметил он.
Напомним, католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь Объединительный собор по созданию единой поместной Украинской православной церкви и избранию ее предстоятеля, заявил, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности, и в связи с этим никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение, расчленение церкви.
Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состоятся 22 ноября.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве относительно создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.