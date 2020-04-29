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Винороби Франції, Італії та Іспанії попросили у ЄС 350 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Двомісячне блокування роботи барів і ресторанів в Італії боляче вдарило по виноробній галузі країни, передає УНН з посиланням на news.abs-cbn.com.

На тлі кризи Італія скоротила продажі вина як всередині країни, так і на експорт.

Так, відома виноробня Borgoluce, яка експортує Prosecco в США, минулого місяця скоротила поставки напою на 90%.

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Винний консорціум Chianti прийняв рішення скоротити виробництво напою на 20%. Президент консорціуму Джованні Бусі назвав цей крок вимушеним і радикальним, і спрогнозував, що він може завдати "серйозного економічного збитку компанії".

Деякі італійські виробники також розглядають можливість дистиляції частини вина найнижчої якості, щоб перетворити його в етанол, який використовується для виробництва водно-спиртового гелю (дезінфектор - ред.), який в даний час дуже затребуваний в умовах пандемії коронавірусу.

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Так, виноробні кооперативи Франції, Італії та Іспанії звернулися до Європейського союзу з проханням виділити 350 мільйонів євро на відповідний проект по дистиляції.

У свою чергу італійська сільськогосподарська асоціація Coldiretti представила уряду план по перетворенню не менше 3 мільйонів гектолітрів дешевого вина в дезінфікуючий засіб.

Нагадаємо, що українці надають перевагу вітчизняному алкоголю, а не іноземному.

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