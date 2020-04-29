Виноделы Франции, Италии и Испании попросили у ЕС 350 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Двухмесячная блокировка работы баров и ресторанов в Италии больно ударила по винодельческой отрасли страны, передает УНН со ссылкой на news.abs-cbn.com.
На фоне кризиса Италия сократила продажи вина как внутри страны, так и на экспорт.
Так, известная винодельня Borgoluce, которая экспортирует Prosecco в США, в прошлом месяце сократила поставки напитка на 90%.
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Винный консорциум Chianti принял решение сократить производство напитка на 20%. Президент консорциума Джованни Буси назвал этот шаг вынужденным и радикальным, и спрогнозировал, что он может нанести “серьезный экономический ущерб компании”.
Некоторые итальянские производители также рассматривают возможность дистилляции части вина самого низкого качества, чтобы превратить его в этанол, используемый для производства водно-спиртового геля (дезинфектор, — ред.), который в настоящее время очень востребован в условиях пандемии коронавируса.
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Так, винодельческие кооперативы Франции, Италии и Испании обратились к Европейскому союзу с просьбой выделить 350 миллионов евро на соответствующий проект по дистилляции.
В свою очередь итальянская сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti представила правительству план по превращению не менее 3 миллионов гектолитров дешевого вина в дезинфицирующее средство.
Напомним, что украинцы предпочитают отечественный алкоголь иностранному.