Вино з різницею у 20 грн: названі регіони з найнижчими цінами на продукт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У березні в Україні вартість однієї пляшки вина об'ємом 0,75 л становила в середньому 66,9 грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найдорожче продають вино на Рівненщині, найдешевше — на Кіровоградщині.
Так, у Рівненській області у березні вартість 1 пляшки вина в середньому становила 77,9 грн, у Кіровоградській області — 58,08 грн.
У Дніпропетровській області вино в середньому коштує 70,5 грн за пляшку, у Житомирській області — 71,8 грн.
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Купити вино дешевше можна у Луганській області — там 1 пляшка продукту обійдеться у 67,6 грн. Ще дешевше – на Одещині – по 60,6 грн за пляшку.
У Києві пляшка вина об’ємом 0,75 л коштує 65,9 грн, на Київщині — 67,6 грн.
Як писав УНН, бренд українського вина Koktebel увійшов у топ-5 найбільш впізнаваних серед вітчизняних ТМ.
Нагадаємо, раніше відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про користь вина на карантині.