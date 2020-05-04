Вино с разницей в 20 грн: названы регионы с самыми низкими ценами на продукт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В марте в Украине стоимость одной бутылки вина объемом 0,75 л составляла в среднем 66,9 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Дороже всего продают вино в Ровенской области, дешевле всего - в Кировоградской.
Так, в Ровенской области в марте стоимость 1 бутылки вина в среднем составляла 77,9 грн, в Кировоградской области - 58,08 грн.
В Днепропетровской области вино в среднем стоит 70,5 грн за бутылку, в Житомирской области - 71,8 грн.
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Купить вино дешевле можно в Луганской области - там 1 бутылка продукта обойдется в 67,6 грн. Еще дешевле - в Одесской области - по 60,6 грн за бутылку.
В Киеве бутылка вина объемом 0,75 л стоит 65,9 грн, в Киевской области - 67,6 грн.
Как писал УНН, бренд украинского вина Koktebel вошел в топ-5 самых узнаваемых среди отечественных ТМ.
Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе вина на карантине.