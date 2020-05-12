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Винна промисловість оговтається після коронавірусу лише до 2022 року - прогноз

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Пандемія коронавірусу завдасть шкоди винній промисловості. Галузь відновиться, у кращому випадку, не раніше ніж через 1,5 року. Про це заявив партнер американської компанії "Гомберг-Фредріксон і партнери" (Gomberg Fredrikson & Associates) Джон Морамарко, передає УНН з посиланням на winebusiness.com.

Винна промисловість оговтається після коронавірусу лише до 2022 року - прогноз

"Поточний рік буде дуже непростим, як для виноробної галузі, так і для її представників", - підкреслив він.

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Наразі вино - досить популярний серед споживачів усього світу продукт. У минулому році тільки жителі США витратили на вино 75 млрд дол. Це - на 5% більше, ніж у 2018 році.

Однак, прогнози Морамарко малюють іншу картину на 2020 рік.

"Поточне моделювання показує, що споживчі витрати скоротяться на 14% - до 64,3 млрд дол.", - говорить експерт.

Очікується, що винна галузь "прийде в себе" лише до 2022 року.

"Через деякий час, коли світ поборе COVID-19, коли люди повернуться до звичного способу життя, будуть подорожувати", - додав Морамарко.

Як писав УНН, бренд українського вина Koktebel увійшов до топ-5 найбільш відомих серед вітчизняних ТМ.

Нагадаємо, раніше відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про користь вина на карантині.

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