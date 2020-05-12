Винная промышленность "придёт в себя" после коронавируса только к 2022 году - прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Пандемия коронавируса нанесет ущерб винной промышленности. Отрасль восстановится, в лучшем случае, не ранее чем через 1,5 года. Об этом заявил партнер американской компании “Гомберг-Фредриксон и партнеры” (Gomberg Fredrikson & Associates) Джон Морамарко, передает УНН со ссылкой на winebusiness.com.
“Текущий год будет очень непростым, как для винодельческой отрасли, так и для ее представителей”, — подчеркнул он.
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В настоящее время вино — достаточно популярный среди потребителей всего мира продукт. В прошлом году только жители США потратили на вино 75 млрд долл. Это — на 5% больше, чем в 2018 году.
Однако, прогнозы Морамарко рисуют иную картину на 2020 год.
“Текущее моделирование показывает, что потребительские расходы сократятся на 14% — до 64,3 млрд долл.”, — говорит эксперт.
Ожидается, что винная отрасль “придет в себя” только к 2022 году.
“Спустя некоторое время, когда мир поборет COVID-19, когда люди вернутся к привычному образу жизни, будут путешествовать”, — добавил Морамарко.
Как писал УНН, бренд украинского вина Koktebel вошел в топ-5 самых узнаваемых среди отечественных ТМ.
Напомним, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе вина на карантине.