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Вилучення з реєстру інформації про Ситника як директора НАБУ: Бюро оскаржило ухвалу

Київ • УНН

 • 21108 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК про вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України. Пр це журналісту УНН відповіли в пресслужбі НАБУ у відповідь на інформаційний запит.

“Національним бюро 27 жовтня 2020 року оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду окрему ухвалу Окружного адміністративного суду від 26 жовтня 2020 року у справі № 640/11970/20 у порядку передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ про визнання неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним Указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Міністерства юстиції України не може виконати рішення Окружного адміністративного суду щодо вилучення з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як про очільника Національного антикорупційного бюро України.

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