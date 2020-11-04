Изъятие из реестра информации о Сытнике как директоре НАБУ: Бюро обжаловало решение

"Национальным бюро 27 октября 2020 года обжаловано в Шестой апелляционный административный суд частное определение Окружного административного суда от 26 октября 2020 года по делу № 640/11970/20 в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ на основании решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ Президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины не может выполнить решение Окружного административного суда об изъятии из Единого реестра информации о Артеме Сытнике как о главе Национального антикоррупционного бюро Украины.