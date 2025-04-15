Військові показали знищення ворожої техніки та складу ПММ в районі Серебрянського лісу

Українські військові продовжують завдавати влучних ударів по окупантах і їхній техніці. Відповідне відео публікує у своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Так, на Луганщині в районі Серебрянського лісу підрозділом безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" було знищено ворожі МТ-ЛБ, гармату С-60 на базі МТ-ЛБ, бойову броньовану машину, бронеавтомобіль "Тигр", вантажівку з боєкомплектом, ще 5 вантажних та 4 військові автомобілі окупантів.

Також спалено генератор, човен та склад пально-мастильних матеріалів. Ліквідовано також двох окупантів та одного поранено - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

Міноборони України допустило до експлуатації в ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53. Він перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та використовує боєприпаси стандарту НАТО.

Військові показали знищення ворожого танка на Покровському напрямку