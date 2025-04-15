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The Guardian

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Військові показали знищення ворожої техніки та складу ПММ в районі Серебрянського лісу

Київ • УНН

 • 4008 перегляди

Підрозділ "Фенікс" бригади "Помста" на Луганщині знищив чимало техніки окупантів, включно з МТ-ЛБ та бронеавтомобілем "Тигр". Також спалено склад ПММ, ліквідовано двох окупантів.

Військові показали знищення ворожої техніки та складу ПММ в районі Серебрянського лісу

Українські військові продовжують завдавати влучних ударів по окупантах і їхній техніці. Відповідне відео публікує у своєму Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Так, на Луганщині в районі Серебрянського лісу підрозділом безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" було знищено ворожі МТ-ЛБ, гармату С-60 на базі МТ-ЛБ, бойову броньовану машину, бронеавтомобіль "Тигр", вантажівку з боєкомплектом, ще 5 вантажних та 4 військові автомобілі окупантів.

Також спалено генератор, човен та склад пально-мастильних матеріалів. Ліквідовано також двох окупантів та одного поранено

- йдеться у підписі до відео.

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Вадим Хлюдзинський

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