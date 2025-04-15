Военные показали уничтожение вражеской техники и склада ГСМ в районе Серебрянского леса

Украинские военные продолжают наносить точные удары по оккупантам и их технике. Соответствующее видео публикует в своем Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Так, в Луганской области в районе Серебрянского леса подразделением беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста" были уничтожены вражеские МТ-ЛБ, пушка С-60 на базе МТ-ЛБ, боевая бронированная машина, бронеавтомобиль "Тигр", грузовик с боекомплектом, еще 5 грузовых и 4 военных автомобиля оккупантов.

Также сожжены генератор, лодка и склад горюче-смазочных материалов. Ликвидированы также два оккупанта и один ранен - говорится в подписи к видео.

Напомним

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ автоматический гранатомет AGL-53. Он превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и использует боеприпасы стандарта НАТО.

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