Війська рф скинули авіабомбу на Ямпіль: 4 цивільних поранено
Київ • УНН
Російські військові атакували цивільну інфраструктуру в Ямполі Сумської області, поранивши 4 мирних жителів. Прокуратура розслідує інцидент як порушення законів війни.
Російські військові скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки поранено щонайменше 4 цивільних. про це заявили в Сумській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 4 вересня 2024 року близько 12:00 год, окупанти скинули, за попередніми даними, авіабомбу на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району.
Унаслідок чого отримали поранення двоє цивільних чоловіків, яким 36 та 62 роки, та дві жінки віком 56 та 72 роки.
рф обстріляла 8 громад Сумщини: 23 вибухи, поранений цивільний04.09.24, 10:07 • 29968 переглядiв
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Також пошкоджено приватні домоволодіння та державні установи.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Нагадаємо
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що з початку року кількість ударів по Сумщині зросла до 11 тисяч, що значно перевищує торішній показник у 8 тисяч.