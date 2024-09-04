З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів - Артюх
Київ • УНН
Начальник Сумської ОВА повідомив про значне зростання обстрілів області порівняно з минулим роком. Зафіксовано 433 постраждалих, у тому числі 35 дітей, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру.
З початку року кількість ударів по Сумщині зросла до 11 тисяч, що значно перевищує торішній показник у 8 тисяч.Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів, минулого року було 8 тисяч. Це значне зростання, також є зростання і у кількості загиблих та поранених від обстрілів — це 433 людини, з них 35 дітей
Він наголошує, що ворог постійне бʼє по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо
Вночі та зранку 4 вересня російські війська здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи.