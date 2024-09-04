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З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів - Артюх

З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів - Артюх

Київ • УНН

 • 26706 перегляди

Начальник Сумської ОВА повідомив про значне зростання обстрілів області порівняно з минулим роком. Зафіксовано 433 постраждалих, у тому числі 35 дітей, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру.

З початку року кількість ударів по Сумщині зросла до 11 тисяч, що значно перевищує торішній показник у 8 тисяч.Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З початку року по Сумщині було нанесено 11 тисяч ударів, минулого року було 8 тисяч. Це значне зростання, також є зростання і у кількості загиблих та поранених від обстрілів — це 433 людини, з них 35 дітей

- каже Артюх.

Він наголошує, що ворог постійне бʼє по цивільній інфраструктурі. 

Нагадаємо 

Вночі та зранку 4 вересня російські війська здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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