С начала года по Сумщине было нанесено 11 тысяч ударов - Артюх

С начала года количество ударов по Сумщине возросло до 11 тысяч, что значительно превышает прошлогодний показатель в 8 тысяч, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

С начала года по Сумской области было нанесено 11 тысяч ударов, в прошлом году было 8 тысяч. Это значительный рост, также есть рост и в количестве погибших и раненых от обстрелов - это 433 человека, из них 35 детей - говорит Артюх.

Он отмечает, что враг постоянно бьет по гражданской инфраструктуре.

Напомним

Ночью и утром 4 сентября российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва.