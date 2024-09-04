рф обстріляла 8 громад Сумщини: 23 вибухи, поранений цивільний
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи в 8 громадах, внаслідок авіаудару в Сумській громаді поранено цивільного чоловіка.
Вночі та зранку 4 вересня російські війська здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Внаслідок авіаудару в Сумській громаді поранено цивільного чоловіка. Про це повідомила Сумька ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.
- Сумська громада: росіяни здійснили авіаудари КАБ (2 вибухи), внаслідок одного з ударів був поранений цивільний чоловік.
- Есманьська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (2 вибухи).
- Верхньосироватська громада: росіяни здійснили ракетний удар (1 вибух).
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій (1 вибух).
- Юнаківська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Новослобідська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (7 вибухів).
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