рф обстреляла 8 громад Сумщины: 23 взрыва, ранен гражданский
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва в 8 громадах, в результате авиаудара в Сумской громаде ранен гражданский мужчина.
Ночью и утром 4 сентября российские войска осуществили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. В результате авиаудара в Сумской громаде ранен гражданский мужчина. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Сумская, Верхнесыроватская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Новослободская громады.
- Сумская община: россияне совершили авиаудары КАБ (2 взрыва), в результате одного из ударов был ранен гражданский человек.
- Эсманьская громада: враг совершил минометный обстрел (2 взрыва).
- Верхнесыроватская громада: россияне осуществили ракетный удар (1 взрыв).
- Шалигинская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне сбросили с БПЛА взрывное устройство (1 взрыв).
- Юнаковская община: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Новослободская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: враг совершил минометный обстрел (7 взрывов).
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