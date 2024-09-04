Войска рф сбросили авиабомбу на Ямполь: 4 гражданских ранены

Российские военные сбросили авиабомбу на гражданскую инфраструктуру поселка Ямполь Шосткинского района Сумской области. В результате атаки ранены по меньшей мере 4 гражданских. об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 4 сентября 2024 года около 12:00 ч, оккупанты сбросили, по предварительным данным, авиабомбу на гражданскую инфраструктуру пгт Ямполь Шосткинского района.

В результате чего получили ранения двое гражданских мужчин, которым 36 и 62 года, и две женщины в возрасте 56 и 72 года.

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Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Также повреждены частные домовладения и государственные учреждения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Напомним

Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх заявил, что с начала года количество ударов по Сумщине выросло до 11 тысяч, что значительно превышает прошлогодний показатель в 8 тысяч.