Війська рф обстріляли 4 громади Сумщини: зафіксовано 27 вибухів
Київ • УНН
російські війська обстріляли 4 населених пункти в Сумській області, зафіксовано 27 вибухів з артилерії, мінометів та мін.
російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Про це повідомляє Сумська військова адміністрація, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Есманьська та Середино-Будська громади,
Деталі
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії САУ (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (1 вибух) та мінометів (16 вибухів).
- Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: зафіксовано обстріл з міномета (2 вибухи).
Нагадаємо
За словами речника Державної прикордонної служби, Сумська область залишається регіоном, де ворог проявляє найбільшу диверсійну активність. Там з певною періодичністю здійснюються спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника.