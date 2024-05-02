Войска рф обстреляли 4 громады Сумщины: зафиксировано 27 взрывов

российские оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Об этом сообщает Сумская военная администрация, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Есманьская и Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Миропольская громада: враг бил из артиллерии САУ (5 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии (1 взрыв) и минометов (16 взрывов).

Хотинская община: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Эсманьская громада: зафиксирован обстрел из миномета (2 взрыва).

Напомним

По словам представителя Государственной пограничной службы, Сумская область остается регионом, где враг проявляет наибольшую диверсионную активность. Там с определенной периодичностью осуществляются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.