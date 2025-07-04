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Війська рф атакували КАБом Приморське на Запоріжжі: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 271 перегляди

Внаслідок удару керованою авіабомбою по Приморському Василівського району Запорізької області загинув 84-річний чоловік. Приватний будинок зруйновано, виникла пожежа.

Війська рф атакували КАБом Приморське на Запоріжжі: одна людина загинула

Внаслідок удару керованою авіабомбою по населеному пункту Приморське Василівського району Запорізької області загинула одна людина. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

84-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Василівський район

- йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Літній чоловік загинув на місці.

Нагадаємо

2 липня під час комбінованої атаки рф на Запорізьку область 2 липня ввечері 70-річна жителька Оріхова отримала поранення. Її будинок пошкоджено внаслідок удару ствольною артилерією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Запорізька область
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