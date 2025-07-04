Війська рф атакували КАБом Приморське на Запоріжжі: одна людина загинула
Київ • УНН
Внаслідок удару керованою авіабомбою по Приморському Василівського району Запорізької області загинув 84-річний чоловік. Приватний будинок зруйновано, виникла пожежа.
Внаслідок удару керованою авіабомбою по населеному пункту Приморське Василівського району Запорізької області загинула одна людина. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
84-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Василівський район
Федоров зазначив, що росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Літній чоловік загинув на місці.
Нагадаємо
2 липня під час комбінованої атаки рф на Запорізьку область 2 липня ввечері 70-річна жителька Оріхова отримала поранення. Її будинок пошкоджено внаслідок удару ствольною артилерією.