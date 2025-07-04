Войска РФ атаковали КАБом Приморское в Запорожье: один человек погиб

В результате удара управляемой авиабомбой по населенному пункту Приморское Васильевского района Запорожской области погиб один человек. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

84-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Васильевский район - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что россияне сбросили управляемую авиабомбу на Приморское. Разрушен частный дом, возник пожар. Пожилой мужчина погиб на месте.

Напомним

2 июля во время комбинированной атаки РФ на Запорожскую область 2 июля вечером 70-летняя жительница Орехова получила ранения. Ее дом поврежден в результате удара ствольной артиллерией.