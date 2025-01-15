Війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з ядерною країною - майбутній глава ЦРУ
Київ • УНН
Джон Реткліфф, кандидат на посаду директора ЦРУ, заявив про зростання ризику конфлікту США з ядерною державою через війну в Україні. Він також назвав поточну ситуацію найскладнішою для нацбезпеки США за всю історію.
Російсько-українська війна продовжує поширювати спустошення та збільшує "ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною країною". Про це заявив кандидат Дональда Трампа на посаду директора ЦРУ Джон Реткліфф, предає "Голос Америки", пише УНН.
Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною,
Деталі
За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".
Перераховуючи загрози для нацбезбеки США, він, зокрема, назвав прагнення Китаю до глобального панування, транснаціональну злочинність, дії Ірану та Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.
Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу,
Нагадаємо
У листопаді минулого року Дональд Трамп оголосив про призначення Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ у своїй майбутній адміністрації. Реткліфф відомий своєю боротьбою за правду та розслідуванням справи Хілларі Клінтон.