Війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з ядерною країною - майбутній глава ЦРУ

Російсько-українська війна продовжує поширювати спустошення та збільшує "ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною країною". Про це заявив кандидат Дональда Трампа на посаду директора ЦРУ Джон Реткліфф, предає "Голос Америки", пише УНН.

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За словами Реткліффа, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".

Перераховуючи загрози для нацбезбеки США, він, зокрема, назвав прагнення Китаю до глобального панування, транснаціональну злочинність, дії Ірану та Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.

Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу,