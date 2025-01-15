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Война в Украине увеличивает риск конфликта США с ядерной страной - будущий глава ЦРУ

Киев  •  УНН

 • 4149 просмотра

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Джон Рэтклифф, кандидат на должность директора ЦРУ, заявил о росте риска конфликта США с ядерной державой из-за войны в Украине. Он также назвал текущую ситуацию самой сложной для нацбезопасности США за всю историю.

Российско-украинская война продолжает распространять опустошение и увеличивает "риск втягивания Соединенных Штатов в конфликт с ядерной страной". Об этом заявил кандидат Дональда Трампа на должность директора ЦРУ Джон Рэтклифф, передает "Голос Америки", пишет УНН.

Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной,

- заявил он.

Детали

По словам Рэтклиффа, США сегодня сталкиваются с "вероятно, самой сложной средой для национальной безопасности в истории страны".

Перечисляя угрозы для нацбезопасности США, он, в частности, назвал стремление Китая к глобальному господству, транснациональную преступность, действия Ирана и Северной Кореи, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Усиление координации между соперниками и противниками Америки угрожает усилить угрозы, которые каждый из них представляет для нас в отдельности, а многочисленные террористические группы и другие негосударственные субъекты, некоторые из которых даже пересекли нашу южную границу, все еще представляют постоянную угрозу нашему народу,

- отметил Рэтклифф.

Напомним

В ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ в своей будущей администрации. Рэтклифф известен своей борьбой за правду и расследованием дела Хиллари Клинтон.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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donald-trampДональд Трамп
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