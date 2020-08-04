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Відводиться важке озброєння, а бойовики продовжують наступати - військові з передової

Відводиться важке озброєння, а бойовики продовжують наступати - військові з передової

Київ • УНН

 • 19033 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Незважаючи на домовленості, ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують свою діяльність в зоні ООС. Про це у відеорепортажі, знятому і опублікованому в Facebook ветераном АТО Глібом Бабичем, заявили військові з передової, передає УНН.

"Відводиться важке озброєння: міномети 120 калібру; подекуди важкі кулемети; міномети 82 калібру і АГС. При тому, що російські ДРГ продовжують наступати, продовжують ходити між нашими позиціями. І вже з вчора, коли наші хлопці спостерігали за ними - вогонь заборонили вести", - наголошують бійці.

У той же час місцеві жителі повідомляють, що з боку РФ триває ввезення на тимчасово окуповану територію важкого озброєння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ветеран АТО пояснив, чому лукавить Хомчак, коли говорить про "здатності армії дати відсіч ворогу"

"Бойовики завели в селище в Луганській області одинадцять танків Т-64, а також 152-мм самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С". І активно мінують територію біля ділянки розведення Петровське. 24 червня в районі села Заїченко на окупованій території прибув 382 окремий батальйон морської піхоти Російської Федерації.

Крім штатного озброєння він посилений мінометною батареєю. 15 липня з Росії на територію України переміщується 1 080 одиниць боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Як бачите, Росія активно готується до жорсткого перемир'я", - відзначають очевидці в репортажі ветерана АТО.

Відзначимо, за словами солдатів на передовій, оголошене 27 липня перемир'я тривало всього 20 хвилин.

Втім, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак продовжує запевняти в зворотному: каже, що режим тиші дотримується, а його порушення - поодинокі і "емоційні".

Тим часом, за даними ОБСЄ, станом на 2 серпня, "перемир'я" було порушено 225 раз.

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