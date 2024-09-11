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Відтік трудових мігрантів: у Таджикистані громадянам рекомендують не їздити в рф

Відтік трудових мігрантів: у Таджикистані громадянам рекомендують не їздити в рф

Київ • УНН

 • 14018 перегляди

МЗС Таджикистану рекомендує громадянам тимчасово не їздити до рф через посилений контроль в'їзду іноземців.

Рекомендація пов'язана з посиленим контролем в'їжджаючих до Росії іноземних громадян.

Пише УНН із посиланням на МЗС Таджикистану, Посольство Республіки Таджикистан і DW.

Зважаючи на триваючий у Російській Федерації режим посиленого контролю в'їзду іноземних громадян через державний кордон на наземних і повітряних пунктах пропуску, Посольство Республіки Таджикистан у Російській Федерації рекомендує громадянам Республіки Таджикистан тимчасово утриматися від поїздок у Російську Федерацію без гострої необхідності

- йдеться в тексті повідомлення дипломатичного відомства Таджикистану.

Після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол", що стався 22 березня в Красногорську, громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії.

Міністерство праці Таджикистану повідомило, що фіксує відтік трудових мігрантів із РФ. Багато громадян Таджикистану розповідають про утиски в рф, зауважив Шахнози Нодірі, заступник голови міністерства.

Нагадаємо

У квітні 2024 року, влада Таджикистану терміново порадила своїм громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Росії без крайньої необхідності, не уточнюючи причини.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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