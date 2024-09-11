Відтік трудових мігрантів: у Таджикистані громадянам рекомендують не їздити в рф
Київ • УНН
МЗС Таджикистану рекомендує громадянам тимчасово не їздити до рф через посилений контроль в'їзду іноземців.
Рекомендація пов'язана з посиленим контролем в'їжджаючих до Росії іноземних громадян.
Пише УНН із посиланням на МЗС Таджикистану, Посольство Республіки Таджикистан і DW.
Зважаючи на триваючий у Російській Федерації режим посиленого контролю в'їзду іноземних громадян через державний кордон на наземних і повітряних пунктах пропуску, Посольство Республіки Таджикистан у Російській Федерації рекомендує громадянам Республіки Таджикистан тимчасово утриматися від поїздок у Російську Федерацію без гострої необхідності
Після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол", що стався 22 березня в Красногорську, громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії.
Міністерство праці Таджикистану повідомило, що фіксує відтік трудових мігрантів із РФ. Багато громадян Таджикистану розповідають про утиски в рф, зауважив Шахнози Нодірі, заступник голови міністерства.
Нагадаємо
У квітні 2024 року, влада Таджикистану терміново порадила своїм громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Росії без крайньої необхідності, не уточнюючи причини.
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