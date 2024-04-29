У московських аеропортах утримують близько тисячі громадян Таджикистану: що відомо
Київ • УНН
Близько тисячі громадян Таджикистану, включаючи студентів, утримуються в неналежних санітарних умовах в московських аеропортах, намагаючись легально в'їхати в Росію, а деяких з них відправляють назад на батьківщину.
В московських аеропортах утримують в неналежних санітарних умовах близько тисячі громадян Таджикистану, які намагаються на законних підставах потрапити до росії. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Таджикистану, передає УНН.
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За даними МЗС Таджикистану, станом на кінець дня 27 квітня в аеропортах москви перебувають 954 їх громадян. Серед застряглих - є студенти. При цьому їх утримують у неналежних санітарних умовах, зазначили в міністерстві.
Після багатогодинного очікування лише 322 з них пропустили через прикордонний контроль. 306 осіб, як повідомляється, планують відправити назад на батьківщину.
"Такі обмежувальні заходи застосовуються виключно щодо громадян Таджикистану", - підкреслює відомство країни.
Складна ситуація спостерігається також в аеропортах жуковський, домодєдово і шереметьєво російської столиці, де в зонах утримання громадян без належних умов перебувають десятки таджикистанців.
Консульською службою диппредставництва Таджикистану в москві відкрито цілодобовий оперативний штаб.
Нагадаємо
Минулого тижня влада Таджикистану терміново порадила своїм громадянам тимчасово утриматися від поїздок до росії без крайньої необхідності, не уточнюючи причини.