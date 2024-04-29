В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

В московских аэропортах удерживают в ненадлежащих санитарных условиях около тысячи граждан Таджикистана, которые пытаются на законных основаниях попасть в россию. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Таджикистана, передает УНН.

Детали

По данным МИД Таджикистана, по состоянию на конец дня 27 апреля в аэропортах москвы находятся 954 их граждан. Среди застрявших - есть студенты. При этом их содержат в ненадлежащих санитарных условиях, отметили в министерстве.

После многочасового ожидания только 322 из них пропустили через пограничный контроль. 306 человек, как сообщается, планируют отправить обратно на родину.

"Такие ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана", - подчеркивает ведомство страны.

Сложная ситуация наблюдается также в аэропортах жуковский, домодедово и шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев.

Консульской службой диппредставительства Таджикистана в москве открыт круглосуточный оперативный штаб.

Напомним

На прошлой неделе власти Таджикистана срочно посоветовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в россию без крайней необходимости, не уточняя причины.