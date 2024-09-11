Отток трудовых мигрантов: в Таджикистане гражданам рекомендуют не ездить в рф
Киев • УНН
МИД Таджикистана рекомендует гражданам временно не ездить в РФ из-за усиленного контроля въезда иностранцев. После теракта в «Крокус Сити Холл» зафиксирован отток таджикских трудовых мигрантов из России.
Рекомендация связана с усиленным контролем въезжающих в Россию иностранных граждан.
Пишет УНН со ссылкой на МИД Таджикистана, Посольство Республики Таджикистан и DW.
Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости
После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта в Красногорске, граждане Таджикистана начали массово выезжать из России.
Министерство труда Таджикистана сообщило, что фиксирует отток трудовых мигрантов из РФ. Многие граждане Таджикистана рассказывают о притеснениях в рф, заметил Шахнози Нодири, заместитель главы министерства.
Напомним
В апреле 2024 года, власти Таджикистана срочно посоветовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости, не уточняя причины.
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