Отток трудовых мигрантов: в Таджикистане гражданам рекомендуют не ездить в рф

Рекомендация связана с усиленным контролем въезжающих в Россию иностранных граждан.

Пишет УНН со ссылкой на МИД Таджикистана, Посольство Республики Таджикистан и DW.



Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости - говорится в тексте сообщения дипломатического ведомства Таджикистана.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта в Красногорске, граждане Таджикистана начали массово выезжать из России.

Министерство труда Таджикистана сообщило, что фиксирует отток трудовых мигрантов из РФ. Многие граждане Таджикистана рассказывают о притеснениях в рф, заметил Шахнози Нодири, заместитель главы министерства.

Напомним

В апреле 2024 года, власти Таджикистана срочно посоветовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости, не уточняя причины.

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